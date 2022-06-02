Скейт-арена на Тагилстрое в Нижнем Тагиле откроется в июне

Скейт-арена на Тагилстрое откроется в июне, а не августе, как сообщалось ранее, пишут «Все новости» со ссылкой на генподрядчика МУП «Тагилдорстрой».
Локация для скейтеров и других спортсменов общей площадью 566 «квадратов» уже готова более чем на 50%. В настоящий момент строители заливают бетонные фигуры. Всего из бюджета на эти цели потратили 18,7 млн рублей.
По информации гендиректора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева строительство парка происходит с опережением графика. Уже убраны старые скамейки, урны, сцена, фонтан и асфальт.
На месте заасфальтируют аллею и радиальные дорожки, создадут системы освещения и видеонаблюдения, обустроят центральный вход. Всего предстоит благоустроить порядка 20 тысяч «квадратов».
Конечно, хотелось бы закончить все работы ко Дню города, сделать подарок жителям Тагилстроя, но сроки строительства по графику — к сентябрю,отметил мэр города Владислав Пинаев.