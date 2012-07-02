1 июля вновь прошла ежемесячная акция «Сто рублей спасут жизнь», присоединяйся! (ВИДЕО)
2 июля 2012, 17:21Общество
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1 июля состоялась уже вторая акция «Сто рублей спасут жизнь». В ней мог и еще может принять участие любой, суть ее проста: достаточно добавить от себя в общую копилку всего сто рублей, и наверняка с твоей помощью удастся спасти жизнь.
Активисты искренне благодарят всех участников, посколькудействительно кто-то обретает здоровье, может продолжать свой жизненный путь,познавать новое без физической боли. Отдельное спасибо передают партнерамакции: группе «Грот», Мише Маваши, Коле Наумову, Сергею Бадюку. Все они ратуют зауспех начатого дела, всей душой верят в неравнодушие людей.
...Для кого-то это смешные деньги, а для кого-то это жизньСергей Бадюк, мастер боевых искусств, актер.
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