1 июля вновь прошла ежемесячная акция «Сто рублей спасут жизнь», присоединяйся! (ВИДЕО)

Активисты искренне благодарят всех участников, посколькудействительно кто-то обретает здоровье, может продолжать свой жизненный путь,познавать новое без физической боли. Отдельное спасибо передают партнерамакции: группе «Грот», Мише Маваши, Коле Наумову, Сергею Бадюку. Все они ратуют зауспех начатого дела, всей душой верят в неравнодушие людей.