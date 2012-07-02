В Висимский заповедник приехали снимать фильм о клещах, но «актеров», как оказалось, днем с огнем не сыскать

Как сообщает пресс-служба Висимскогозаповедника, их целью было создать фильмо клещах. Как оказалось, в мирепроведено очень мало исследовательских работ об этих насекомых, поэтомупредполагалось заснять их повседневную жизнедеятельность, в том числе состояниядо укуса и после. Однако найти клеща оказалось не так просто, тем более, что стояла задача в первую очередьнайти самку (именно они нападают на животных). Искали 4 дня разными способами,и нашли всего 2-х самцов и одну самку. Однако до места их доставить не удалось,клещи погибли. То же случилось с клещами, которых опять-таки специально поймаланаучный сотрудник заповедника Надежда Ухова.

Ответ на вопрос, почему так произошло, атакже почему столь сложным оказалось найти клещей, дал Евгений Ларин:

Яне берусь судить широко, но, что касается того участка, где мы ходили, клещейочень мало. Неизвестно также и странно, отчего они погибли при транспортировке.Можно предположить, что раз у клещей нет легких, а только трахеи, то на телеони могли захлебнуться потом. Не зря же ведь при удалении клеща предлагаетсясмазать клеща маслом. Он погибает, расслабляет мышцы челюстного аппарата, исоответственно, его легче вытаскивать.

Как это ни парадоксально звучит, опасностьзаражения клещевым энцефалитом является неотъемлемым и естественным свойствомнаших лесов. Важнейшая роль в поддержании природных очагов инфекции принадлежитмелким лесным зверькам - полевкам, мышам, землеройкам, белкам и бурундукам.Сами зверьки также восприимчивы к заражению, в их организме вирус хорошоразмножается, но заболевание протекает без видимых вредных последствий.Сам по себе клещ такая же жертва вируса энцефалита, как и укушенный им человек.Клещ заражается от больных животных, которые являются переносчиками вируса.

Необходимость клеща, как и всего живого, определена эволюцией. Если онне исчез с лица земли, значит, он несет свою определенную функцию. Сложносказать, какую. Для чего необходим в природе клещ? Это тема достойнаспециального исследования. Кто им питается? В этом плане он не очень интересен,энергетически малоёмок - там нечего есть. Но он не может быть «просто так». Всевзаимосвязано между собой.