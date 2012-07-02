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В Висимский заповедник приехали снимать фильм о клещах, но «актеров», как оказалось, днем с огнем не сыскать
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Висимский заповедник приехали снимать фильм о клещах, но «актеров», как оказалось, днем с огнем не сыскать

2 июля 2012, 10:27Общество
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