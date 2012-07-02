Яркий и солнечный город появился на детской площадке «Островка надежды» (ФОТО)
2 июля 2012, 11:56Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Творческая акция прошла на днях около «Островка надежды», детского реабилитационного центра. Красочное действо состоялось в формате праздника к будущему Дню города. Дети рисовали на асфальте «Дом, который мы построим, дом, в котором будем жить».
Главными участниками, конечно, были дети из центра, но им судовольствием помогали волонтеры, студенты Уральского колледжа прикладногоискусства и дизайна, а также представители Свердловской региональнойобщественной организации художников «Авторы явлений». Все они с помощью кисти икрасок создавали «город мечты». В этом городе ярко светит солнце, там цветутсады, в нем все дома разноцветные, а еще жителей в нем радует никогданеисчезающая радуга.
Работа шла оживленно, фоном играла веселая музыка. В итоге все осталисьочень довольны, ведь своими руками было создано чудо, которое будет даритьдобрые эмоции всем: и участникам акции, и случайным прохожим.
Фото с официального сайта города.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей