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Яркий и солнечный город появился на детской площадке «Островка надежды» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Яркий и солнечный город появился на детской площадке «Островка надежды» (ФОТО)

2 июля 2012, 11:56Общество
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