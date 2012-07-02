Яркий и солнечный город появился на детской площадке «Островка надежды» (ФОТО)

Главными участниками, конечно, были дети из центра, но им судовольствием помогали волонтеры, студенты Уральского колледжа прикладногоискусства и дизайна, а также представители Свердловской региональнойобщественной организации художников «Авторы явлений». Все они с помощью кисти икрасок создавали «город мечты». В этом городе ярко светит солнце, там цветутсады, в нем все дома разноцветные, а еще жителей в нем радует никогданеисчезающая радуга.