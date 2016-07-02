Двое школьников из Свердловской области спасли пенсионерку из пожара (ФОТО)

Алексей Поляков и Руслан Якимов – самые обычные ученики средней школы. 16 июня они вместе гуляли до позднего вечера, как вдруг заметили в одном из двухэтажных домов деревни открытое пламя. Мальчики поспешили к погорельцам, предварительно вызвав пожарных.

На месте происшествия они, не раздумывая, проскочили в горящее здание, чтобы убедиться, что никто не пострадал. Там они обнаружили пожилую женщину, которой помогли собрать ценные вещи и эвакуироваться из дома. Школьники догадались вытащить из горящего дома газовые баллоны, что предотвратило взрыв, рассказали в управлении МЧС.

Вадим Федоров, начальник 63-го отряда федеральной противопожарной службы, и Сергей Белоусов, глава Каменского округа, вручили накануне ребятам почетные грамоты. Специалисты похвалили ребят за слаженные действия и отвагу, а также их родителей за то, что воспитали отличных сыновей.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, 24 июня в Верхней Черемшанке соседи помогли женщине спасти детей из огня до приезда пожарных.