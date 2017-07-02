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204 курсанта и 39 студентов получили дипломы об окончании Уральского института МЧС в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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204 курсанта и 39 студентов получили дипломы об окончании Уральского института МЧС в Екатеринбурге (ФОТО)

2 июля 2017, 10:35Общество
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