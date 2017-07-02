204 курсанта и 39 студентов получили дипломы об окончании Уральского института МЧС в Екатеринбурге (ФОТО)
Более двухсот выпускников Уральского института МЧС получили дипломы. Выпускникам вручали документ об окончании вуза на площади Российской армии в Екатеринбурге.
Выпуск 2017 года стал для Уральского института ГПС МЧС юбилейным в честь 85-й годовщины Гражданской обороны России.
Уже 81-й раз данное высшее учебное заведение Екатеринбурга выпускает из своих стен курсантов и студентов. В этом году 204 курсанта и 39 студентов получили документ об окончании данного вуза.
Торжественная церемония началась выносом Флага Российской Федерации, Знамени Уральского института ГПС МЧС и Свердловского пожарно-технического училища.
Золотыми медалями наградили особо отличившихся в учебе: среди них восемь лейтенантов и один студент. 36 выпускников получили дипломы с отличием.
В программе мероприятия были продемонстрированы приемы рукопашного боя в исполнении курсантов института и выступления каратистов. Танцевальный коллектив из числа студентов института исполнил вальс.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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