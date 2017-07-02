204 курсанта и 39 студентов получили дипломы об окончании Уральского института МЧС в Екатеринбурге (ФОТО)

Выпуск 2017 года стал для Уральского института ГПС МЧС юбилейным в честь 85-й годовщины Гражданской обороны России.

Уже 81-й раз данное высшее учебное заведение Екатеринбурга выпускает из своих стен курсантов и студентов. В этом году 204 курсанта и 39 студентов получили документ об окончании данного вуза.

Торжественная церемония началась выносом Флага Российской Федерации, Знамени Уральского института ГПС МЧС и Свердловского пожарно-технического училища.

Золотыми медалями наградили особо отличившихся в учебе: среди них восемь лейтенантов и один студент. 36 выпускников получили дипломы с отличием.

В программе мероприятия были продемонстрированы приемы рукопашного боя в исполнении курсантов института и выступления каратистов. Танцевальный коллектив из числа студентов института исполнил вальс.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области