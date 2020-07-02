Ерастов о ситуации с «Новой газетой»: они не смогли доказать безопасность груза
Заместитель начальника службы авиационной безопасности аэропорта Норильска Сергей Ерастов дал свой комментарий ситуации, в которой оказались журналисты «Новой газеты» и депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Последним сотрудники аэропорта не дали вывезти из города образцы земли и воды.
Так, Сергей Ерастов заявил, что у сотрудников СМИ и чиновника не было доказательств безопасности груза. Об этом сообщает nashgorod.ru.
Такие отправления из Норильска делают постоянно. Транспортировка различных жидкостей и земли через аэропорт — ситуация штатная. Однако это требует соблюдения ряда требований федерального законодательства, отраслевых нормативов и правил по обеспечению авиационной безопасности. Например, груз должен идти с документами, подтверждающими, что он безопасен, сказал замначальника службы авиационной безопасности аэропорта Норильска.
Ранее, в субботу, 27 июня, корреспонденты «Новой газеты» и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин попытались увезти с собой из Норильска образцы почвы и воды для лабораторных исследований. Работники аэропорта назвали пробы мутными жидкостями темно-коричневого цвета и чем-то похожим на грунт или землю.
Сергей Ерастов заявил, что его подчиненные приняли эти вещества за опасные. По словам представителей аэропорта, емкости с жидкостью были закрыты негерметично, и содержимое просачивалось наружу.
Еще у журналистов «Новой газеты» и Сергея Митрохина отсутствовали при себе документы, подтверждающие безопасность груза. Сотрудники аэропорта требовали декларации со стороны перевозчика или отправителей, пояснил Сергей Ерастов.
У корреспондентов и депутата получилось вывезти часть проб, которые в аэропорту Норильска посчитали неопасными. Оставшиеся вода и земля, возможно, были оформлены как опасный груз и отправлены на материк через грузовой коммерческий склад.