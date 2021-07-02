Промчавшиеся низко над землей истребители сняли на видео жители Свердловской области

Летящие низко над землей истребители напугали сегодня жителей Невьянска, Артемовского, Кировградского городского округа и других населенных пунктов Свердловской области около полудня 2 июля.
Военную технику некоторые очевидцы успели запечатлеть на видео и фото.
Было очень громко, пришлось затыкать уши, прокомментировала местная жительница в сообществе «Инцидент Невьянск».
Некоторые жители уверяют, что самолеты летели так низко, что можно было разглядеть надписи на них.
Первые два чуть деревья в огороде не снесли, а эти минут через десять пролетели, уточнил другой подписчик.
Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, это были учебно-тренировочные полеты экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.
В учении задействованы экипажи авиационного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Челябинской области, рассказали TagilCity.ru в ведомстве.