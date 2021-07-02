Промчавшиеся низко над землей истребители сняли на видео жители Свердловской области

Промчавшиеся низко над землей истребители сняли на видео жители Свердловской области
Промчавшиеся низко над землей истребители сняли на видео жители Свердловской области
Сегодня, 15:24ОбществоФото: Скриншот видео
Над городами Свердловской области 2 июня промчались военные истребители, напугав жителей. Снимками и видео они делятся в социальных сетях и мессенджерах.

Летящие низко над землей истребители напугали сегодня жителей Невьянска, Артемовского, Кировградского городского округа и других населенных пунктов Свердловской области около полудня 2 июля.

Военную технику некоторые очевидцы успели запечатлеть на видео и фото.

Видео:TagilCity.ru

Было очень громко, пришлось затыкать уши, прокомментировала местная жительница в сообществе «Инцидент Невьянск».

Некоторые жители уверяют, что самолеты летели так низко, что можно было разглядеть надписи на них.

Первые два чуть деревья в огороде не снесли, а эти минут через десять пролетели, уточнил другой подписчик.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, это были учебно-тренировочные полеты экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В учении задействованы экипажи авиационного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Челябинской области, рассказали TagilCity.ru в ведомстве.

Сюжеты:
Эксклюзив
Свердловская областьобществоНевьянскЦВОвоенныеученияАртемовскийсамолеты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы