Путин наградил покинувшего пост ректора ВШЭ орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил ушедшего со своей должности ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится на официальном портале Кремля.

«Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова — ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», — отмечается в сообщении. Как передает РБК, 1 июля источники издания сообщили об уходе 64-летнего Кузьминова с должности ректора ВШЭ. Он возглавлял вуз на протяжении 28 лет. На последний 5-летний срок его в 2019 году переназначил Дмитрий Медведев, который тогда был председателем правительства. Сам Кузьминов заявил, что неоднократно откладывал решение оставить свою должность. Причинами он назвал нежелание «становиться памятником», терять «вкус к переменам» и «стареть на посту ректора». По словам Кузьминова, административная работа никогда не увлекала его. При этом он все же решил принять предложение стать научным руководителем Высшей школы экономики. Впоследствии источники РБК рассказали, что на должность ректора НИУ ВШЭ рассматривают кандидатуру ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никиты Анисимова.

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