В ЕР собирают мнения экспертов по постковидной реабилитации для программы президента

Единороссы направят в Правительство РФ документ, в котором будут обобщенные рекомендации медиков и других экспертов, касающиеся создания программы реабилитации для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

Соответствующее поручение было дано в июне 2021 года президентом России. Он распорядился выделить на это 100 млрд рублей. О необходимости такой системы давно говорят специалисты. Так, главврач московской «Коммунарки» Денис Проценко отметил, что нужно создать четкое техническое задание для финансового сектора и для тех, кто разрабатывает и принимает законы. Таким образом, будет понятно, куда конкретно пойдут средства. Кроме этого, необходимо будет заняться подготовкой медицинских кадров для реализации данной программы, пишет ridus.ru. Другие эксперты также считают, что нехватка кадров довольно серьезное препятствие на пути создания системы постковидной реабилитации. Что касается законодательства в данной области, то сейчас оно явно не отвечает современным требованиям. Руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев заявил, что сферу реабилитации после COVID-19 необходимо так же четко закрепить в законодательном поле, как и частную медицину. Сейчас в ней множество прорех. «В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий», — рассказал Румянцев. Серьезной проблемой на пути создания эффективной реабилитационной системы может стать излишняя бюрократическая нагрузка на врачей. Специалисты говорят о том, что медики, особенно в период пандемии, должны заниматься пациентами, а не заполнением бланков. Были отмечены и инфраструктурные проблемы. Так, в России нет специализированных центров для второго этапа реабилитации, в которых больные проходили бы лечение после основных заболеваний. Что касается первого этапа, то его необходимо начинать еще в больницах. Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что при разработке и коррекции программы реабилитации необходимо максимально учесть все предложения и замечания. Другим путем не получится создать действительно совершенную систему. По информации сайта er.ru, президент поручил начать разработку программы медицинской реабилитации пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции, на съезде «Единой России», состоявшемся 19 июня. Ранее практикующий специалист-хирург, имеющий большой стаж врачебной деятельности, а ныне депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин сообщил, что опыт пандемии показал медленную реабилитацию коронавирусных пациентов. «Пока наши лечебные учреждения не готовы к реабилитации таких пациентов по двум причинам. Во-первых, сегодня все ресурсы брошены непосредственно на борьбу с самой инфекцией: выявление и лечение больных. При этом у переболевших процесс восстановления идет очень медленно. Это ещё усугубляется тем, что вирус стимулирует различные хронические заболевания, которые есть у людей. Поэтому пациент, выходя из острой фазы заболевания, потом с трудом восстанавливает свои силы. Конечно, если процесс восстановления будет проходить под присмотром опытных реабилитологов, согласно новым методикам, то он будет в разы эффективнее. Во-вторых, необходимо отстроить систему маршрутизации таких пациентов. Чтобы человек, выйдя из больницы, знал, что его ждут в поликлинике или здравнице на восстановительное лечение. Это задача сложная, но выполнимая. Она стоит следующей после спасения человека», — сообщил он.

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