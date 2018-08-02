Рабочий тагильского ВГОКа погиб из-за нарушения техники безопасности

Несчастный случай произошел 12 мая с машинистом лебедки на шахте «Естюнинская» в Нижнем Тагиле во время закладки взрывпакета. Труп 31-летнего мужчины нашли сослуживцы, когда спустились в шахту. При осмотре тела врач сделал вывод, что у тагильчанина есть травмы, которые можно получить при взрыве.

Ростехнадзор провел расследование, по результатам которого было сделано заключение, что рабочий погиб из-за неудовлетворительной организации и осуществления контроля за производством и соблюдением техники безопасности при обращении со взрывчатыми материалами.