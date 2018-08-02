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Рабочий тагильского ВГОКа погиб из-за нарушения техники безопасности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочий тагильского ВГОКа погиб из-за нарушения техники безопасности

Сегодня, 06:00Общество
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