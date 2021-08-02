Число обращений от бизнеса Татьяне Минеевой выросло на 10% в 2021 году

Количество обращений бизнеса к уполномоченному по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяне Минеевой составило 1,1 тысячи по итогам января-июня 2021 года. Это на 10% превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

При этом, как сообщает tass.ru, в статистику не включили обращения, которые не были связаны с проблемами, требующими реагирования. А их поступило бизнес-омбудсмену еще около 2,5 тысячи. Они касались вопросов, связанных с мерами поддержки в условиях пандемии. "Количество письменных и устных обращений выросло на 10% - до более чем 1,1 тыс. В этой статистике не учитываются 2,5 тыс. обращений, которые были связаны не с проблемами, требующими реагирования, а с предложениями по мерам поддержки в условиях пандемии коронавируса", - рассказала Татьяна Минеева. По словам уполномоченного, порядка 60 инициатив от предпринимателей планируется представить в рамках ежегодного доклада мэру Москвы Сергею Собянину. Эта встреча должна состояться в ближайшее время. Бизнес-омбудсмен отметила, что все предложения заблаговременно были согласованы с бизнес-сообществом и ответственными органами власти столицы. Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве был создан в 2014 году. Бизнес-омбудсмен назначается на должность главой администрации города сроком на пять лет. При этом кандидатура правозащитника должна быть согласована с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей. В конце февраля 2019 года Сергей Собянин назначил на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяну Минееву. Отмечается, что экосистема столичного уполномоченного Татьяны Минеевой активно развивает сеть общественных приемных. Они позволяют предпринимателям Москвы получать бесплатные консультации и помощь по различным, в том числе сугубо отраслевым, вопросам. Месяцем ранее в Москве стартовал проект «Летняя школа молодого предпринимателя», который создавался для бизнес-образования молодежи в возрасте от 14 до 20 лет. Он включает в себя множество мероприятий как в формате очных встреч, так и в виде онлайн-дискуссий, лекций и консультаций. К сотрудничеству приглашаются эксперты и предприниматели различных специализаций. Желающие могут принять участие во всех мероприятиях абсолютно бесплатно. В прошлом месяце в столице заработала общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей по вопросам культуры. Ее задача состоит в том, чтобы поддержать рост индустрии и ответить на точечные запросы бизнеса. Также в Москве открылась приемная по вопросам оценочной деятельности и судебной экспертизы. Здесь предприниматели смогут получить прямую юридическую поддержку и повысить свою правовую грамотность.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter