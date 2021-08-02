Вырубка яблонь и кленов вместо тополей начата в Екатеринбурге

Жители Уралмаша жалуются на то, что вместо всем надоевших «пуховых» тополей, в Екатеринбурге начали вырубать клены, яблони и прочие породы деревьев.

Коммунальные службы приступили к вырубке деревьев на улице Кировоградская в Екатеринбурге. Однако, вместо тополей, под топор попали яблони, липы и клены, растущие на аллее на Уралмаше. Коммунальщики на Уралмаше очевидно не знают, как выглядят тополя, поэтому спиливают клены, липы и яблони, рассказала местная жительница Людмила Варакина на своей странице в Facebook. Также горожанка отметила, что тополей на Уралмаше много, но их почему-то не убирают. Напомним, после объезда парков Екатеринбурга заменить тополя на иные деревья поручил главе города Алексею Орлову губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом он заявил на своей странице в Instagram. Избавиться от тополей в Екатеринбурге поручил Евгений Куйвашев

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