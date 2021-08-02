Вырубка яблонь и кленов вместо тополей начата в Екатеринбурге

Вырубка яблонь и кленов вместо тополей начата в Екатеринбурге
Вырубка яблонь и кленов вместо тополей начата в Екатеринбурге
Сегодня, 12:06ОбществоФото: страница Людмилы Варакиной в Facebook
Жители Уралмаша жалуются на то, что вместо всем надоевших «пуховых» тополей, в Екатеринбурге начали вырубать клены, яблони и прочие породы деревьев.

Коммунальные службы приступили к вырубке деревьев на улице Кировоградская в Екатеринбурге. Однако, вместо тополей, под топор попали яблони, липы и клены, растущие на аллее на Уралмаше.

Коммунальщики на Уралмаше очевидно не знают, как выглядят тополя, поэтому спиливают клены, липы и яблони, рассказала местная жительница Людмила Варакина на своей странице в Facebook.

Также горожанка отметила, что тополей на Уралмаше много, но их почему-то не убирают.

Напомним, после объезда парков Екатеринбурга заменить тополя на иные деревья поручил главе города Алексею Орлову губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Сюжеты:
Екатеринбург
коммунальщикиобществодеревьявырубкаЕкатеринбург
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