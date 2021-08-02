Вырубка яблонь и кленов вместо тополей начата в Екатеринбурге

Коммунальные службы приступили к вырубке деревьев на улице Кировоградская в Екатеринбурге. Однако, вместо тополей, под топор попали яблони, липы и клены, растущие на аллее на Уралмаше.
Коммунальщики на Уралмаше очевидно не знают, как выглядят тополя, поэтому спиливают клены, липы и яблони, рассказала местная жительница Людмила Варакина на своей странице в Facebook.
Также горожанка отметила, что тополей на Уралмаше много, но их почему-то не убирают.
Напомним, после объезда парков Екатеринбурга заменить тополя на иные деревья поручил главе города Алексею Орлову губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.