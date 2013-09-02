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Конкурс рисунков на асфальте «Вперед! К далеким берегам!»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конкурс рисунков на асфальте «Вперед! К далеким берегам!»

2 сентября 2013, 15:20ОбществоАлександра Логинова
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