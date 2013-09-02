Конкурс рисунков на асфальте «Вперед! К далеким берегам!»

Минувшее воскресенье ознаменовалось для всех праздником - Днем знаний!

А для нашей студии этот день стал не только очень ответственным, но и очень приятным, потому что именно 1 сентября 2013 года в Городском парке им. А.П. Бондина состоялась акция для всех пришедших туда школьников и не только. Эта акция подарила настоящий праздник, на котором присутствовало более 100 детей и взрослых.

Начало учебного года не порадовало нас солнечной погодой. Несмотря на этот, вроде бы, безрадостный факт, настроение у всех было отличное!

Конкурс рисунков на асфальте, состоялся. Не смутил участников даже небольшой дождь!

НИ один участник праздника не ушел без подарка и угощения, полученного из рук нашего очаровательно пирата-юнги! За то недолгое время пока длилось мероприятие задорного и позитивного пирата полюбили все!

Мороженое, конфеты, шарики и небольшие подарки за участие в подвижных конкурсах и рисовании на асфальте открыток к 1 сентября - все это подарило радость всем от мала до велика!