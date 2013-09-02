Сентябрь – месяц новых выгод на автомобили Nissan от автоцентра КОНКОРД
2 сентября 2013, 18:10ОбществоПолина
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Сентябрь – месяц новых выгод на автомобили Nissan Уважаемые клиенты, Автоцентр КОНКОРД делает для вас осень лучшим сезоном для покупки нового автомобиля Nissan.
Уважаемые клиенты,
Автоцентр КОНКОРД делает для вас осень лучшим сезоном для покупки нового автомобиля Nissan.
Все выгоды на автомобили Nissan остаются актуальными. Также увеличивается выгода на Nissan X-Trail и появляется привлекательная выгода на Nissan Murano.
Nissan Murano
Nissan X-Trail
до 100 000 рублей
120 000 рублей
Nissan Teana
Nissan Pathfinder
120 000 рублей
45 000 рублей
270 000 рублей
200 000 рублей
2012 г.в.
2013 г.в.
Nissan Tiida
Nissan Juke
Nissan Qashqai и
Qashqai+2
Nissan Navara
до 50 000 рублей
30 000 рублей
60 000 рублей
50 000 рублей
Подробности у менеджеров отдела продаж по т.: (3435) 44-70-55 и на нашем сайте www.concord-ural.ru
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