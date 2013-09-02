Сентябрь – месяц новых выгод на автомобили Nissan от автоцентра КОНКОРД

Уважаемые клиенты,

Автоцентр КОНКОРД делает для вас осень лучшим сезоном для покупки нового автомобиля Nissan.

Все выгоды на автомобили Nissan остаются актуальными. Также увеличивается выгода на Nissan X-Trail и появляется привлекательная выгода на Nissan Murano.

Nissan Murano

Nissan X-Trail

до 100 000 рублей Выгода до

Nissan Teana

Nissan Pathfinder

120 000 рублей Выгода

45 000 рублей Выгода до

270 000 рублей Выгода до

200 000 рублей Цены и комлектации

2012 г.в. Цены и комлектации

2013 г.в. Цены и комлектации

Nissan Tiida

Nissan Juke

Nissan Qashqai и

Qashqai+2

Nissan Navara

до 50 000 рублей Выгода

30 000 рублей Выгода

60 000 рублей Выгода

50 000 рублей Кредит - 0%