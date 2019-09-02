Конец смутной эпохи: как губернатор Бочаров обрадовал волгоградцев
В преддверие выборов губернаторов журналисты оценили работу руководителя администрации Волгоградской области Андрея Бочарова за пять лет его правления.
В 2014 году Андрей Бочаров возглавил очень конфликтный регион. Однако, ему удалось привести в чувство местную элиту и успокоить жителей региона, пишут novostivolgograda.ru. И сегодня Бочаров не сидит на месте: накануне выборов посещает населенные пункты региона и инспектирует работу местных чиновников. Некоторые потом теряют свои насиженные места.
В отличие от остальной России, где граждане устали от застоя и требуют перемен, регион Бочарова понимает ценность стабильности, запрос тут на спокойное и поступательное развитие. За десять лет в губернаторском кресле побывали четыре губернатора, и люди не хотят больше видеть такую сменяемость лиц.
Предвыборная кампания Андрея Бочарова в нынешнем году проста и прямолинейна.
Не так давно Бочаров обрадовал земляков тем, что начал строительство объездной трассы вокруг Волгограда: добился денег из федерального бюджета. Объездную дорогу хотели пустить еще при советской власти, но тогда не было нужных возможностей. Сегодня жители ощущают, что смутная эпоха закончилась.