Конец смутной эпохи: как губернатор Бочаров обрадовал волгоградцев

В 2014 году Андрей Бочаров возглавил очень конфликтный регион. Однако, ему удалось привести в чувство местную элиту и успокоить жителей региона, пишут novostivolgograda.ru. И сегодня Бочаров не сидит на месте: накануне выборов посещает населенные пункты региона и инспектирует работу местных чиновников. Некоторые потом теряют свои насиженные места.

В отличие от остальной России, где граждане устали от застоя и требуют перемен, регион Бочарова понимает ценность стабильности, запрос тут на спокойное и поступательное развитие. За десять лет в губернаторском кресле побывали четыре губернатора, и люди не хотят больше видеть такую сменяемость лиц.

Предвыборная кампания Андрея Бочарова в нынешнем году проста и прямолинейна.