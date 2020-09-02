Проект по благоустройству набережной Тагильского пруда проходит госэкспертизу

Проект по благоустройству набережной Тагильского пруда проходит госэкспертизу

Сегодня, 18:17ОбществоPhoto: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Проектная документация по благоустройству второй очереди набережной «Тагильская лагуна» направлена на госэкспертизу. В середине сентября станет известен ее результат, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По данным заместителя директора МБУ «Тагилгражданпроект» Бориса Рыбалко, участок проектируемого объекта находится в центре города и включает территорию ГДДЮТ и ограничивается улицей Красногвардейской с востока, индивидуальными жилыми застройками с юга, а также территорией административного здания и насосной с севера и акваторией Тагильского пруда.

Согласно проекту, планируется укрепить береговую полосу, построить терассы двух уровней.

За счет сложного рельефа и живописных спусков к береговой линии, аллеи и дорожки планируется выполнить в разных уровнях. Кроме того, сам рельеф служит защитой от шума, так как зона тихого отдыха и прогулок будет находиться ниже площадок для активного отдыха, пояснил Рыбалко.

Проект набережной
Photo:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В границах проектирования будут располагаться локация для обучения ПДД, смотровые площадки, а также тематические игровые зоны.

Кроме традиционных спортивных зон с уличными тренажерами и площадками для волейбола и баскетбола, планируется установить комплекс для скейтбординга и картодром протяженностью 300 метров. Для начинающих техников и инструкторов предусмотрены площадки для запуска радиоуправляемой техники.

Проект предусматривает укрепление 248 метров береговой линии, а также благоустройство территории площадью более 60 тысяч метров.

Работы по реконструкции набережной планируется начать в 2021 году. На реализацию второго этапа проекта «Тагильская лагуна» будет выделена государственная субсидия. Проект разработал МБУ «Тагилгражданпроект». Общая стоимость работ составит 556,7 миллионов рублей.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
набережнаятагильский прудНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы