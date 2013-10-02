Как правильно дрессировать собаку: об этом узнали тагильчане на интересном семинаре (ФОТО)

Семинар касался определенной сферы взаимодействия с животными – дрессировки собак. Это актуальный вопрос, ведь большинство владельцев, взяв щенка, даже не думают о том, насколько серьезно нужно походить к его воспитанию уже с такого маленького возраста. А ведь хозяину будет намного комфортнее жить и взаимодействовать с «порядочным» животным.

Профессиональный кионолог Юлия Бондарчук, имеющая огромный опыт работы с разными собаками, рассказывала об основных правилах и ошибках дрессировки животных. «Подопытными» стали собачки, которых привели участники семинара. В завершение курса специалист озвучила проблемы воспитания каждой присутствующей собаки и дала ценные рекомендации в дальнейшем воспитании.

Фотографии предоставлены общественной организацией «Молодая гвардия Единой России»

Мы планируем и дальше продолжать проект по проведению семинаров для любителей домашних животных, так как, владельцы наши, к сожалению, на сегодняшний день абсолютно не обладают важной и нужной информацией по воспитанию, кормлению, ветеринарному уходу своих любимцев говорит Мария Лисина руководитель общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

Фотографии предоставлены общественной организацией «Молодая гвардия Единой России»

А совсем недавно прошла выставка для «профессионалов» - «Мой ласковый и нежный друг», в котором знатоки - хозяева и их питомцы - продемонстрировали себя и свои умения. За что получили заслуженные звания и награды!