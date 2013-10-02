Прямой городской Нижнего Тагила по суперцене! Идеальное предложение для работы и дома

Давно хотели выгодно купить прямой городской номер? Самое время сделать это! С 1 октября по 31 декабря Вы сможете выгодно подключиться на тариф «ПРЯМОЙ ГОРОДСКОЙ» в г. Нижний Тагил. «МОТИВ» проводит акцию по продаже городских номеров со скидкой 50%!

При подключении к тарифу, Вы получаете прямой городской номер без абонентской платы. Для этого достаточно приобрести комплект подключения в г. Нижний Тагил. На период акции стоимость комплекта снижена в 2 раза и составляет 1000 рублей. Из них 100 руб. зачисляется на счет абонента.

Тариф порадует Вас выгодными условиями при звонках на номера «МОТИВ». Внутри сети стоимость звонков составит 1,5 рубля за первую минуту разговора, а со второй минуты Вы говорите бесплатно. Звонки на городские номера и номера других операторов связи будут стоить 1,50 рубля за минуту.

Городской номер легко запоминается на зрительном и подсознательном уровне, поэтому Ваш номер всегда будет на слуху у друзей и деловых партнеров. Такой номер без труда запомнят дети и пожилые родственники.