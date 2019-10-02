Павел Ливинский подчеркнул приоритет импортозамещения в вопросах кибербезопасности

В ходе мероприятия обсуждалась кибербезопасность энергетической сферы в ходе цифровой модернизации отрасли на базе новых технологий. Павел Ливинский акцентировал внимание на том, что для масштабных компаний кибербезопасность является достаточно острой проблемой. Так, специалисты «Россетей» ежегодно блокируют более 9 миллионов хакерских атак, пишут “Новые известия”.

Что касается мер защиты от киберпреступлений, глава «Россетей» отметил наличие корпоративной технологической сети, в которой отсутствует доступ к иным публичным сетям. Наряду с тем, он подчеркнул важность защиты каналов связи с использованием передовых технологий, а также использование отечественного оборудования и программного обеспечения. При этом, гендиректор энергохолдинга добавил, что первостепенной задачей в указанной сфере является четкое следование международным трендам, использование лучших мировых практик, а также эффективное взаимодействие с ведущими зарубежными компаниями. Кроме того, необходимо внедрять и российские технологические решения.

По словам председателя комитета акционеров, Nord Stream 2 AG Герхарда Шредера, выступавшего в рамках дискуссии, цифровизация в условиях глобализации рынка, помимо новых возможностей, создает новые вызовы. Шредер отметил, что в современном мире абсолютно каждая сфере в большей мере зависит от информационных технологий, что является фактором для возникновения определенных угроз. Систему, которая защитит от информационной угрозы, надлежит создать на национальном и международном уровнях.

Кроме того, заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов акцентировал внимание на том, что цифровизация топливно-энергетического комплекса в дальнейшем обеспечит надежность работы всей энергосистемы, уменьшив также производственные издержки.