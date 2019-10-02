В 2019 году в Нижнем Тагиле начнется реконструкция полигона «Старатель»

На сайте госзакупок размещен аукцион на разработку проектной документации реконструкции полигона за 40 млн рублей. Проект реконструкции будет реализовываться на протяжении восьми лет. Всего на нее из федерального бюджета будет выделено 2,2 млрд рублей. Планируется, что полигон будет использован для различных испытаний военной техники. Также реконструкции подлежат существующие на полигоне сооружения. В том числе артмастерской, блиндажей, огневых позиций, участков морских автоматов и испытаний бронебойных боеприпасов, площадки ближнего боя, дорог боевого поля протяженностью 35 километров, а также зданий цехов и лабораторий и навесов для хранения боеприпасов.