В 2019 году в Нижнем Тагиле начнется реконструкция полигона «Старатель»
В Нижнем Тагиле на полигоне «Института испытания металлов» пройдет реконструкция, которая займет восемь лет.
На сайте госзакупок размещен аукцион на разработку проектной документации реконструкции полигона за 40 млн рублей. Проект реконструкции будет реализовываться на протяжении восьми лет. Всего на нее из федерального бюджета будет выделено 2,2 млрд рублей. Планируется, что полигон будет использован для различных испытаний военной техники. Также реконструкции подлежат существующие на полигоне сооружения. В том числе артмастерской, блиндажей, огневых позиций, участков морских автоматов и испытаний бронебойных боеприпасов, площадки ближнего боя, дорог боевого поля протяженностью 35 километров, а также зданий цехов и лабораторий и навесов для хранения боеприпасов.
Реконструкция и техническое перевооружение начнется в 2019 году и завершится в 2027 году.