Некоторым знакам следует избавиться от сомнений 3 октября

Астрологи советуют избавиться от сомнения некоторым знакам 3 октября, другим лучше побольше времени проводить на свежем воздухе.

Овен Не всё будет получаться в этот день. Постарайтесь сосредоточить свои силы на самом важном. В первой половине дня ваша активность будет выше, чем после обеда. Спланируйте важные задачи именно на утро. К вам за помощью может обратиться близкий человек. Постарайтесь помочь, если это не пойдет в ущерб вашим интересам. Перед вами может встать непростой выбор из приглашений на вечерние мероприятия. Рекомендуется довериться своей интуиции. Телец Неплохой день для тельцов. Могут появиться интересные перспективы. Может появится неожиданное предложение о смене сферы рабочей деятельности. Постарайтесь не принимать поспешных решений и тщательно всё обдумайте. Не забывайте о своей физической форме, займитесь спортом или посетите тренажерный зал. В отношениях может появиться недопонимание со стороны любимого человека. Близнецы Могут возникнуть сложности с окружающими. Вам следует проще доносить свои мысли, иначе многие вас просто не поймут. Утром возможны конфликты с коллегами. Избегайте деловых встреч и переговоров. Следует заняться самостоятельной работой. Не принимайте советов и доверьтесь интуиции. В отношениях вас могут приятно удивить. Возможно, следует перейти к активным действиям для развития вашего союза. Рак День будет тревожным для раков. Могут возникнуть неприятные встречи в первой половине дня. После обеда вас могут поставить в тупик нестандартными задачами. Не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам. В этот день не стоит полагаться только на интуицию. Спланируйте свой рацион питания. Постарайтесь по максимуму исключить вредные продукты. Не рекомендуется тяжелый физический труд. Вечером можете прогуляться на свежем воздухе в приятной компании. Лев Благоприятный день для представителей знака. В первой половине дня вы ощутите прилив сил, благодаря влиянию позитивных тенденций. Получится решить самые сложные вопросы. Результат приятно удивит ваших руководителей. Вероятно, вам предложат повышение в должности или назначат крупную премию. Рекомендуются физические упражнения или посещения фитнес-зала. Вечер лучше провести в компании друзей. Дева Постарайтесь быть внимательнее. Астрологи рекомендуют больше доверять вашей интуиции и меньше слушать советов. Велика вероятность, что вас попытаются обмануть. Следует воздержаться от заключения сделок. Сосредоточьтесь на планировании и решении текущих несложных задач. В отношениях девам может показаться, что им уделяют недостаточно внимания. Постарайтесь высказать свои претензии помягче. Весы У весов выдастся удачный день. В первой половине дня вас могут пригласить в загородную поездку. Постарайтесь принимать взвешенные решения. На работе получится решать сложные задачи, обстоятельства будут играть вам на руку. Ваше здоровье вас не подведет. Для поддержания тонуса можно посетить тренажерный зал. Вечер рекомендуется провести за романтической встречей. Скорпион Астрологи рекомендуют провести день в спокойной обстановке. Не перенапрягайтесь на работе. Во второй половине дня чаще устраивайте небольшие перерывы. Запланируйте поход по магазинам или прогулку. Вечер лучше провести без шумных компаний. Лучше всего заняться порядком в своем жилище или спокойным хобби. В отношениях со второй половинкой не предвидится негативных тенденций. Вы почувствуете уверенность в надежности вашего союза. Стрелец Не стоит обращать внимание на мелочи. Ваша раздражительность будет крайне высока в этот день. Постарайтесь обращать внимание на главное и действовать без сомнений. Во второй половине дня вероятны неожиданные поездки. Удачное время для изменения внешнего вида. Можете посетить косметический салон или парикмахерскую. Со второй половинкой может возникнуть серьёзная ссора. Но вскоре вы успокоитесь и поймете, что поводом послужила незначительная причина. Козерог Козерогам будет сложно в принятии решений. Вас будут преследовать сомнения в правильности ваших решений. Доверьтесь своей интуиции. На работе к вам могут обратиться за советом коллеги. Не отказывайте, это поможет немного поверить в свои силы. Не забывайте о своем здоровье. Следует обратить внимание на сигналы организма и принять меры. Рекомендуется заняться командными видами спорта или совместные встречи для активного отдыха с друзьями. Водолей Ваше стремление к чему-то новому может обернуться против вас в этот день. Избегайте экспериментов и придерживайтесь традиционных решений. Не рекомендуется много общаться по рабочим вопросам. Перенесите деловые встречи и переговоры на другой день. Попробуйте найти время для покупок, которые вы давно планировали. Вечером вероятны приятные новости издалека. Вечер лучше провести на свежем воздухе. Постарайтесь побольше гулять. Рыбы Интересный день. Скорее всего у вас получится научиться чему-то новому. Обретенные навыки пригодятся вам в ближайшем будущем. В первой половине дня вы будете очень активны. Можете присмотреться к новым проектам или заняться налаживанием деловых контактов. В этот день рекомендуется особое внимание уделить своей половинке. Сходите в ресторан или кино. Вечер можно провести за романтическим ужином.

