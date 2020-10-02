Некоторым знакам следует избавиться от сомнений 3 октября

Овен

Не всё будет получаться в этот день. Постарайтесь сосредоточить свои силы на самом важном. В первой половине дня ваша активность будет выше, чем после обеда. Спланируйте важные задачи именно на утро. К вам за помощью может обратиться близкий человек. Постарайтесь помочь, если это не пойдет в ущерб вашим интересам. Перед вами может встать непростой выбор из приглашений на вечерние мероприятия. Рекомендуется довериться своей интуиции.