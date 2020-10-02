Областной минздрав планирует вернуть долг госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

Долг образовался во время пандемии коронавируса. Из-за загруженности других больниц в госпитале принимали пациентов отделения гинекологии муниципальной больницы и лор-отделения. По информации, медицинское учреждение тратило около 6,5 миллионов рублей на таких пациентов, а получало от минздрава 100-150 тысяч рублей.