Областной минздрав планирует вернуть долг госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

Окончательно решение о выплате примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Долг образовался во время пандемии коронавируса. Из-за загруженности других больниц в госпитале принимали пациентов отделения гинекологии муниципальной больницы и лор-отделения. По информации, медицинское учреждение тратило около 6,5 миллионов рублей на таких пациентов, а получало от минздрава 100-150 тысяч рублей.
Напомним, долг больнице Тетюхина обязала выплатить прокуратура Свердловской области. На тот момент речь шла о сумме около 17 миллионов рублей.