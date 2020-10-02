Областной минздрав планирует вернуть долг госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

Областной минздрав планирует вернуть долг госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:41ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков обсудил с главврачом госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле возврат долга в 20 миллионов, пишет 66.ru.

Окончательно решение о выплате примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Долг образовался во время пандемии коронавируса. Из-за загруженности других больниц в госпитале принимали пациентов отделения гинекологии муниципальной больницы и лор-отделения. По информации, медицинское учреждение тратило около 6,5 миллионов рублей на таких пациентов, а получало от минздрава 100-150 тысяч рублей.

Напомним, долг больнице Тетюхина обязала выплатить прокуратура Свердловской области. На тот момент речь шла о сумме около 17 миллионов рублей.

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Свердловская областьдолгминздравНижний Тагилгоспиталь им. Тетюхина
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