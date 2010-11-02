По факту взрыва на Коксохиме может быть возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, воспламенилась угольная пыль, рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» руководитель Тагилстроевского следственного отдела Вадим Белкин. Разрушилась часть конструкций цеха, разгорелся пожар. Пострадали мастер и трое рабочих. Они госпитализированы. Один сотрудник находится в реанимации в тяжёлом состоянии, у остальных - ожоги разной степени тяжести. Все пострадавшие были застрахованы от несчастного случая на производстве. По условиям страхования им будут назначены компенсационные выплаты, их размер в настоящее время уточняется. Предприятие также окажет им материальную помощь, рассказал вице-президент Евраза по связям с общественностью Алексей Агуреев.