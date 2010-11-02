По факту взрыва на Коксохиме может быть возбуждено уголовное дело
Сегодня в 10 часов утра в цехе углеподготовки коксохимического производства НТМК во время сварочных работ при ремонте одной из установок произошёл взрыв.
По предварительным данным, воспламенилась угольная пыль, рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» руководитель Тагилстроевского следственного отдела Вадим Белкин. Разрушилась часть конструкций цеха, разгорелся пожар. Пострадали мастер и трое рабочих. Они госпитализированы. Один сотрудник находится в реанимации в тяжёлом состоянии, у остальных - ожоги разной степени тяжести. Все пострадавшие были застрахованы от несчастного случая на производстве. По условиям страхования им будут назначены компенсационные выплаты, их размер в настоящее время уточняется. Предприятие также окажет им материальную помощь, рассказал вице-президент Евраза по связям с общественностью Алексей Агуреев.
В настоящее время комбинат работает в штатном режиме, без остановок производства. На предприятии создана специальная комиссия для выяснения причин инцидента. Свою проверку проводит и следственный отдел при Тагилстроевской прокуратуре. Одна из версий, которую выдвигают следователи, – нарушение правил охраны труда. Иначе говоря, нарушение техники безопасности, рассказал руководитель Тагилстроевского следственного отдела Вадим Белкин. На подтверждение или опровержение этой версии у сотрудников следственного отдела есть три дня. По результатам доследственной проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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