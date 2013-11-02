Тагильчане, хотите подарок от «Казановы»? Успевайте участвовать в конкурсе!
Уже совсем немного времени осталось до того момента, как определятся самые романтические пары Нижнего Тагила! Напомним, магазин здоровья «Казанова» совместно с городским порталом TagilCity.ru уже вторую неделю проводят конкурс «Осень. Любовь. КАЗАНОВА».
Еще раз озвучим условия участия в фотоконкурсе: найдите или сделайте самую красивую фотографию, где вы запечатлены вместе со своей второй половинкой. Опубликуйте фото и выиграйте подарок, который не только порадует вас, но и поможет добавить много ярких и незабываемых минут!
Кстати, спонсор сам выберет пять пар в самых разнообразных номинациях - самая красивая пара, самая позитивная, самая креативная, самая стильная и самая зажигательная пара. А первые три места определятся с помощью зрительского голосования.
Не поверите, уже более шестидесяти пар опубликовали свои замечательные фотографии с влюбленными и счастливыми лицами! Однако не стоит отчаиваться новоприбывшим, в последние минуты все может измениться, ведь на нашем портале регулярно проходит процедура снятия накруток.
Итоги фотоконкурса будут подведены в понедельник, 4 ноября!
© TagilCity.ru