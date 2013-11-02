Тагильчане, хотите подарок от «Казановы»? Успевайте участвовать в конкурсе!

Еще раз озвучим условия участия в фотоконкурсе: найдите или сделайте самую красивую фотографию, где вы запечатлены вместе со своей второй половинкой. Опубликуйте фото и выиграйте подарок, который не только порадует вас, но и поможет добавить много ярких и незабываемых минут!

Кстати, спонсор сам выберет пять пар в самых разнообразных номинациях - самая красивая пара, самая позитивная, самая креативная, самая стильная и самая зажигательная пара. А первые три места определятся с помощью зрительского голосования.

Не поверите, уже более шестидесяти пар опубликовали свои замечательные фотографии с влюбленными и счастливыми лицами! Однако не стоит отчаиваться новоприбывшим, в последние минуты все может измениться, ведь на нашем портале регулярно проходит процедура снятия накруток.

Итоги фотоконкурса будут подведены в понедельник, 4 ноября!