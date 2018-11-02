Хотели сделать селфи: екатеринбурженки повредили на выставке картину Дали
Сегодня, 08:50ОбществоФото: pxhere.com
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В Екатеринбурге в Международном центре искусств «Главный проспект» посетительницы повредили картину испанского художника Сальвадора Дали.
Сюжеты: Екатеринбург
Как в УМВД Екатеринбурга, две девушки, пришедшие на выставку, стали фотографироваться с картинами. Во время селфи они уронили отдельностоящую стенку с работами художника. При падении повреждены рама картины и само полотно.
Произошедший инцидент попал на камеры наблюдения. Сейчас следователи оценивают нанесенный ущерб и выясняют личности девушек.
Поврежденная картина была из серии «Капричос», которую Дали написал в 1977 году, сообщает Ura.ru.
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Видео: РЕН-ТВ
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