В мэрии Нижнего Тагила обсудили содержание дорог в зимний период

Первый снегопад дорожники встретили подготовленными.

Ночью дороги города расчищали 30 единиц техники и больше 40 дорожных рабочих МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис». Днем на расчистку улиц вывели 70 единиц уборочной техники и 70 рабочих.

В первую очередь от снега очищают центральные улицы Нижнего Тагила, подъездные магистрали и дороги между районами города. Затем очистка проводится на второстепенных дорогах.

Вся работа дорожных служб осуществляется в соответствии с регламентом. В сильный снегопад они не должны допускать скопления снега более пяти сантиметров на дорогах.

Для этого мы проводим не один, а несколько циклов расчистки одного маршрута, пояснил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Для окончательной уборки улиц у дорожников есть несколько часов. В это время они чистят пешеходные переходы, остановки, а также обрабатывают дорожное полотно противогололедными средствами.

Места подъемов и спусков также обрабатывают, чтобы не было ледовых накатов. Это позволит предупредить блокировку дорог большегрузным транспортом.

Обсуждая вопрос о том, что именно использовать для этих целей, участники совещания решили, что комбинирование специальных реагентов и песка — оптимальный вариант. Полный отказ от химических средств не влияет на качество дорог в положительную сторону.

Владислав Пинаев поручил профильным управлениям совместно с дорожниками создать оптимальную схему использования материалов, актуализировать информацию о местах их использования, а также опубликовать график уборки улиц, чтобы жители города видели порядок чистки дорог и могли при возникновении проблем обратиться на интерактивный сервис «Городской контроль».