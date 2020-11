Дело «ТНС энерго»: силовики зачищают рынок ТЭК

Экс-собственника предприятия «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова потребовали заключить под стражу. Следствие уже направило ходатайство об этом в Тверской суд Москвы.

Сособственник и председатель совета директоров ТНС энерго» — президент ФК ЦСКА Евгений Гинер. Сотрудники пресс-службы суда подтвердили, что документы на арест Аржанова ими получены. Также они добавили, что в деле он проходит в качестве подозреваемого, сообщает ТАСС. «Нами было получено ходатайство от следственного департамента МВД РФ касаемо избрания меры пресечения для Дмитрия Аржанова в виде заключения под стражу. Его подозревают по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере)», — уточнили представители суда. Ранее по делу о крупном мошенничестве под стражу заключили двух топ-менеджеров предприятия — Сергея Афанасьева и Бориса Щурова. Кроме них и Дмитрия Аржанова, фигурантами дела являются еще два человека. По данным следователей, подозреваемые с конца лета 2011 года занимались хищением денег, которые они получали от потребителей и должны были переводить ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как оплату. За последние годы это стало одним из крупнейших вскрытых хищений в отрасли. В МВД РФ заявили, что данные действия выступили причиной существенного повышения тарифов на электроэнергию для потребителей. Также для проведения ремонта электросетей и сопутствующего оборудования выделялось мало средств, что привело к малой степени надежности электроснабжения в Нижегородской области. Дмитрий Аржанов — российский предприниматель, ведущий деятельность в энергосбытовой сфере и АПК. Также он инвестирует в нефтепереработку и девелопмент. По подсчетам русского издания журнала Forbes, размер активов предпринимателя равен примерно $1 млрд. Аржанов был владельцем «ТНС энерго» до 2017 года. Он также является главой попечительского совета Союза конькобежцев России. Аресты собственников крупных предприятий и чиновников высокого ранга, очевидно, свидетельствуют о том, что силовые структуры всерьез взялись за развязывание коррупционных схем. Это касается системной борьбы на рынке энергоресурсов. Напомним, ранее арестовали министра Открытого правительства Абызова и заместителя министра энергетики Тихонова.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter