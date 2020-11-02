Дело «ТНС энерго»: силовики зачищают рынок ТЭК

Кроме них и Дмитрия Аржанова, фигурантами дела являются еще два человека. По данным следователей, подозреваемые с конца лета 2011 года занимались хищением денег, которые они получали от потребителей и должны были переводить ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как оплату. За последние годы это стало одним из крупнейших вскрытых хищений в отрасли. В МВД РФ заявили, что данные действия выступили причиной существенного повышения тарифов на электроэнергию для потребителей. Также для проведения ремонта электросетей и сопутствующего оборудования выделялось мало средств, что привело к малой степени надежности электроснабжения в Нижегородской области.