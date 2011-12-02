Биотопливо для экологии не легче бензина, посчитали эксперты

Крайне важно, каким образом производится биотопливо и на какой земле выращивается исходная зеленая масса, - цитирует доклад ИТАР-ТАСС. - Биотопливо, произведенное на землях, где были уничтожены естественные экосистемы, никогда не станет эффективным с точки зрения выбросов. Такие участки следует тщательно выбирать с использование фотосъемки из космоса и рассматривать последствия перехода на подобного рода производства в контексте общего экологического баланса.

Скачки мировых цен на нефть и растущая озабоченность изменением климата подталкивают человека ко все большему использованию возобновляемых источников энергии. Спрос на биотопливо настолько высок, что посевы масличной пальмы, сои, ятрофы стремительно увеличиваются в размерах. Но это, в свою очередь, ведет к вырубке лесов под их выращивание, нередко расширение посевов идет за счет сокращения участков под продовольственные культуры, само выращивание зеленой массы для биотоплива связано с обширными выбросами.