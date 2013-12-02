«Социальный интернет» для инвалидов: инициативный тагильчанин в числе финалистов национальной премии!

Напомним, важных проектов – целых три. Так, помимо портала «Страна глухих», Александр запустил еще два сайта «УралБлаго» и «Работа инвалидам». Именно поэтому, он решил объединить их в одну общую программу – «Социальный интернет».

Необходимость ресурсов доказана на практике. Например, сайт «Страна глухих» посещают около тысячи человек в день, а на форуме зарегистрировано более 3 тысяч пользователей – инвалидов по слуху, родителей глухих детей, врачей-слухопротезистов. В рамках проектов было проведено 4 творческих конкурса для детей с нарушением слуха «Солнечный круг», опубликовано шесть Русских сказок на жестовом языке. На сайте «УралБлаго» за полгода собрана база из ста просьб о помощи и почти тысячи социальных и благотворительных организаций УрФО, на сайте «Работа инвалидам» за 4 месяца функционирования собрано около 300 вакансий для инвалидов и составлено более 30 резюме соискателям.

Огромный отклик получил Александр от тагильчан и не только. Так, даже немного опоздав к началу конкурса (голосование шло с августа, а зарегистрировался он в конце октября), проект вышел в тройку финалистов в номинации «Раздвинь границы возможностей».

На данном этапе голосование завершено. По условиям конкурса, теперь судьба финалистов зависит от решения Заседания Большого Жюри. Итоги по традиции будут объявлены в середине декабря.

В номинации 83 участника было! Думаю, попасть в число 6 номинантов-финалистов, уже неплохо поделился Александр с TagilCity.ru.

Еще рано пока что-то загадывать, но одно ясно точно – то, что делает Александр Жученко, несомненно, значимо для людей с ограниченными возможностями здоровья. Только человек, морально и физически связанный со своим делом, может понять, как нелегко реализовать себя и элементарно найти работу. «Главное - бороться, не опускать руки и верить в себя - и все получится».