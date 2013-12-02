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В 2014 году самая дешевая водка в России подорожает до 200 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2014 году самая дешевая водка в России подорожает до 200 рублей

2 декабря 2013, 09:10ОбществоЕвгения
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