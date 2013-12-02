В 2014 году самая дешевая водка в России подорожает до 200 рублей
2 декабря 2013, 09:10ОбществоЕвгения
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Минимальная розничная цена на бутылку водки емкостью 0,5 л может вырасти в 2014 году на 17% по сравнению с 2013 годом — до 199 рублей.
Подорожание водки связано с соответствующим приказом Росалкогольрегулирования, повышающим акцизы. При этом планируется, что крепкий алкоголь подорожает в два этапа: с 1 января минимальная стоимость бутылки водки составит 177 рублей, а с 1 августа - 220 рублей. Бутылка коньяка будет стоит минимум 322 рубля, а бутылка бренди – 293 рубля за 0,5 литра.
Ранее Росалкогольрегулирование уравняло в цене стоимость 0,375 литровой бутылки водки и 0,5 литровой. В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 170 руб. за бутылку 0,5 л, коньяка — 280 руб., бренди — 250 руб.
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