В 2014 году самая дешевая водка в России подорожает до 200 рублей

Подорожание водки связано с соответствующим приказом Росалкогольрегулирования, повышающим акцизы. При этом планируется, что крепкий алкоголь подорожает в два этапа: с 1 января минимальная стоимость бутылки водки составит 177 рублей, а с 1 августа - 220 рублей. Бутылка коньяка будет стоит минимум 322 рубля, а бутылка бренди – 293 рубля за 0,5 литра.