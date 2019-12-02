ФСС Приморья обратил внимание предприятий на профилактику производственных травм

Наиболее травмоопасными по статистике в Приморье считаются добыча руды – 7,31 случай на 1000 сотрудников, деревообработка – 4,65 случаев и рыболовство и разведение рыб – 3,67 случаев.

Краевой Фонд социального страхования предлагает владельцам предприятий услугу финансирования предупредительных мер. Как рассказали сотрудники фонда, в 2019 году работодатель может направить на охрану труда уже 30%, ранее было 20%, от суммы страховых взносов за предшествующий год. Также предприятие может отправлять на санаторно-курортное лечение сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста.

Согласно итогам прошлого года, данной услугой воспользовались почти 400 предприятий Приморья. Краевой ФСС выделил на это более 110 млн рублей. Всего же, на данный момент, услугой финансирования предупредительных мер воспользовалось 547 предприятий. Общая сумма затрат фонда составила 165,3 млн рублей.

По данным на 1 октября 2019 года, ФСС Приморья потратил свыше 19 млн рублей на медицинские услуги для пострадавших. На лечение сотрудников, травмированных на производстве (71 человек), потрачено 8 млн рублей. На 1 октября текущего года в ФСС Приморского края было зарегистрировано 7193 получателя страховых выплат. За девять месяцев им выплатили 853 млн рублей. В прошлом году сумма выплат превысила отметку в 1 млн рублей, сообщает vostokmedia.com.