Дегтярев ответил на вопросы блогера о социальном предпринимательстве

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал интервью известному блогеру Валентине Олексенко. Разговор шел о помощи медикам, налогах и социальном предпринимательстве.

Социальное предпринимательство зародилось в период коронавирусного кризиса. Из-за карантинных ограничений многие бизнесмены были вынуждены закрыть свои компании. Другие, чтобы не потерять бизнес и получить помощь государства, переориентировали свои компании на решение социальных задач. Правительство данную инициативу одобрило, пишет transsibinfo.com. Олексенко отметила, что пока в этом направлении нет особых подвижек, в основном из-за отсутствия четкого плана и четко обозначенных тарифов. Дегтярев рассказал, что в Хабаровском крае этот вопрос удалось актуализировать и ускорить. В январе граждане получат первые детальные отчеты по данному направлению. Еще один важный момент, который обсудили на этом интервью, — изменение системы налогообложения. По мнению Дегтярева, краю необходимо уйти от ЕНВД, как это сделали в некоторых регионах. Однако это следует делать так, чтобы не вызвать неконтролируемого снижения наполняемости бюджета. «Я сторонник того, чтобы на Дальнем Востоке была безналоговая экономика, и активно продвигаю этот вопрос на верхних уровнях», — заявил Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что определенные наработки в этом плане уже есть. Так, по распоряжению главы региона был снижен транспортный налог, для чего было сокращено содержание чиновников краевой администрации. Эти средства с лихвой покрыли дефицит бюджета, образовавшийся из-за снижения налоговой ставки. Глава региона считает, что аналогичным способом можно найти средства и на введение безналоговой экономики. Обговорили на беседе и дополнительные выплаты медикам, работающим в «красной» ковидной зоне. Дегтярев заявил, что этот вопрос успешно решен. До 26 декабря врачи и медперсонал получат все деньги, включая декабрьские, чтобы были средства на встречу Нового года. Отвечая на вопрос о месте жительства, Михаил Дегтярев отметил, что он уже перевез свою семью в Хабаровск и оформил регистрацию. Также он подчеркнул, что для эффективного управления краем нужно жить в нем, чтобы с головой погрузиться в его реалии, а не получать представление о том, что происходит по докладам.

