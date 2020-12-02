Дегтярев ответил на вопросы блогера о социальном предпринимательстве

«Я сторонник того, чтобы на Дальнем Востоке была безналоговая экономика, и активно продвигаю этот вопрос на верхних уровнях», — заявил Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что определенные наработки в этом плане уже есть. Так, по распоряжению главы региона был снижен транспортный налог, для чего было сокращено содержание чиновников краевой администрации. Эти средства с лихвой покрыли дефицит бюджета, образовавшийся из-за снижения налоговой ставки. Глава региона считает, что аналогичным способом можно найти средства и на введение безналоговой экономики.