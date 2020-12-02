В России сохранился спрос на крепкий элитный алкоголь

В России сохранился спрос на крепкий элитный алкоголь

Сегодня, 13:34ОбществоPhoto: imagebunker.net
В России из-за пандемии COVID-19 стремительно упала динамика реализации крепкого алкоголя. Однако элитные сорта водки в стране демонстрируют устойчивый спрос.

По словам специалистов, сложившаяся ситуация объясняется репутацией продукта и сформировавшейся аудиторией — людьми с хорошим достатком, сохранившим состояние, пишет mkset.ru.

Аналитики ITC Trade Map отметили, что в числе мировых экспортеров водки Россия в прошлом году находилась на третьей позиции с долей почти в семь с половиной процентов — сто шестьдесят два миллиона долларов.

В сравнении с 2015 годом, реализация отечественной водки за рубеж возросла примерно на тридцать процентов в натуральном выражении и на тридцать шесть процентов — в денежном. В 2019 году российская водка продавалась в семидесяти шести странах.

На данный момент водочный премиум в России составляют марки «Абсолют», «Путинка», Nemiroff, Finlandia, «Русский стандарт», «Столичная», «Царская». Перечень может включать и известных алкогольных производителей с многолетней историей: водка «Дикий мед» (от компании «Башспирт»), «Хлебная» (производит «Татспиртпром») и многие другие.

Отмечается, что компании, занимающиеся выпуском алкоголя, экспериментируют с пиаром продукции. Так, «Башспирт» задействовал «продакт-плейсмент», привлекая звезд, к примеру рэперов Тимати и Моргенштерна. Подобная стратегия увеличила продажи на семьдесят российских городов.

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