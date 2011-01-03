Тагильские скульпторы примут участие в фестивале «Вифлеемская звезда»

Как пишет « Комсомольская правда », Международный Рождественский фестивальледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» проходит в уральской столице впятый раз. В этом году в фестивале примут участие команды из Иркутска,Усолье-Сибирского, Новосибирска, Хабаровска, Белоруссии, Краснодарскогокрая, Екатеринбурга, Перми, Новоуральска и Нижнего Тагила. Тема работ —«Светильники земли Уральской», посвящение уральским святым.

Сегодня, 3-его января, в 12.00 в Храме-на-Крови прошел молебен на начало всякогодоброго дела,после этого провели жеребьевку, и скульпторы приступили к работе.Художникибудут работать, как и в прежние годы, рядом с Храмом-на-Крови.Итоги фествиаля подведут вечером 7 января. Все участники получатдипломы,сертификаты и памятные подарки. Особый приз вручат и автору-победителюзрительского голосования.