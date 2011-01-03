В Подмосковье действует режим ЧС, десятки населенных пунктов остаются без электричества

По словам заместителя министра по делам печати и информации Московскойобласти Леонида Проданчука, на данный момент в области работаетмаксимальное количество аварийно-восстановительных бригад. Силамифедеральных, областных и муниципальных организаций предпринимаются всеусилия для устранения повреждений на объектах электроснабжения, сообщают«Вести».

Схожая ситуация сейчас и в Тверской области, сообщает «Россия-24». Тамбез света остаются около двухсот населенных пунктов. Восстановительные работы осложняютсянепростыми погодными условиями- обилием рыхлого снега, ветром ивысоким снежным покровом.Отключение электроэнергии последовало также в нескольких районахТверской области.

Напомним, Подмосковье осталось без электричества 26 декабря 2010 годапосле ледяного дождя и обильного снегопада, которые привели к обрывампроводов и выходу из строя подстанционного оборудования. По данным наутро воскресенья, снегопад привел к обесточиванию 88 населенных пунктов вПодмосковье. Проблемы с электроснабжением испытывали жители населенныхпунктов в Раменском, Истринском, Орехово-Зуевском, Рузском и некоторыхдругих районах области, сообщает РИА Новости.