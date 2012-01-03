Сегодня на театральной площади пройдет праздничная новогодняя интермедия

Это не единственное подобное мероприятие в Нижнем Тагиле за десятидневные каникулы, которое пройдет на театральной площади. 5 и 6 января также в 13.00 своими талантами порадуют тагильчан коллективы Ленинского Дома детского творчества и Детско-юношеского центра «Радуга».