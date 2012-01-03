Сегодня на театральной площади пройдет праздничная новогодняя интермедия
3 января 2012, 10:34Общество
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3 января 2012 года в 13.00 на театральной площади коллектив Детско-юношеского центра «Меридиан» покажет праздничную новогоднюю интермедию.
Это не единственное подобное мероприятие в Нижнем Тагиле за десятидневные каникулы, которое пройдет на театральной площади. 5 и 6 января также в 13.00 своими талантами порадуют тагильчан коллективы Ленинского Дома детского творчества и Детско-юношеского центра «Радуга».
Также развлекательные программы пройдут в микрорайоне Рудник, в парке им. Бондина, в микрорайоне Северный. Все развлекательные мероприятия в Нижнем Тагиле продлятся до 19 января.
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