Во Франции будет введен налог на газировку

Сообщается, что налог на сладкую газировку будет установлен в размере одного евроцента с каждой проданной банки напитка. По расчетам законотворцев, данное нововведение пополнит бюджет на 120 млн евро в год.

Напомним, что в октябре 2011 года в студенческих и школьных столовых Франции запретили добавлять в блюда кетчуп, что было сделано также в целях пропаганды здорового питания. По новым правилам в меню столовых также должно быть увеличено количество овощных блюд, а также уменьшена жирность продуктов.