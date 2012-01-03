Во Франции будет введен налог на газировку
3 января 2012, 13:26ОбществоАлександра Логинова
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С нового года во Франции будет введен необычный налог - на сладкие газированные напитки. Отмечается, что такой шаг станет частью кампании по борьбе с ожирением. Кроме того, дополнительное налогообложение соответствует режиму жесткой экономии, который был введен в стране из-за экономического кризиса в Еврозоне.
Сообщается, что налог на сладкую газировку будет установлен в размере одного евроцента с каждой проданной банки напитка. По расчетам законотворцев, данное нововведение пополнит бюджет на 120 млн евро в год.
Напомним, что в октябре 2011 года в студенческих и школьных столовых Франции запретили добавлять в блюда кетчуп, что было сделано также в целях пропаганды здорового питания. По новым правилам в меню столовых также должно быть увеличено количество овощных блюд, а также уменьшена жирность продуктов.
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