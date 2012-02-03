Ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле откроют «дембельский» альбом

Собранные фотографии и альбомы станут основой выставки «Открывая «дембельский» альбом...» ко Дню защитника Отечества. Эта экспозиция является одной из серии ретро-фотовыставок библиотеки.

Свои фотоальбомы могут предоставлять все желающие. Организаторы выставки, сотрудники Центральной городской библиотеки, обязуются бережно хранить и вернуть материалы по окончанию выставки. Сбор фотографий и альбомов будет завершен 16 февраля. Информацию о том, куда можно приносить фотоматериалы, можно прочитать на сайте библиотеки.