Ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле откроют «дембельский» альбом
3 февраля 2012, 15:40Общество
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С 1 февраля в Отделе литературы по искусству Центральной городской библиотеки стартовал сбор фотодокументов, сделанных тагильчанами во время службы в армии.
Собранные фотографии и альбомы станут основой выставки «Открывая «дембельский» альбом...» ко Дню защитника Отечества. Эта экспозиция является одной из серии ретро-фотовыставок библиотеки.
Свои фотоальбомы могут предоставлять все желающие. Организаторы выставки, сотрудники Центральной городской библиотеки, обязуются бережно хранить и вернуть материалы по окончанию выставки. Сбор фотографий и альбомов будет завершен 16 февраля. Информацию о том, куда можно приносить фотоматериалы, можно прочитать на сайте библиотеки.
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