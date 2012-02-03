Некоторые тепловые сети Свердловской области изношены более чем на 100%
При этом в Нижнем Тагиле состояние тепловых коммуникаций хорошее.
В нескольких муниципалитетах Свердловской области есть тепловые сети, изношенность которых составляет более 100%, например, в Верх-Нейвинске, -заявил на сегодняшней пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В Белоярке этот показатель составляет 85%, в Пелыме, Тавде и Байкаловском - 58-60%. Всего по области изношено около 20% теплосетей.
Изношенность более 100% означает, что она наступила несколько лет назад. Больше всего изношенных теплосетей в восточных и северных управленческих округах области, потому как многие дома были построены еще в 40-е годы говорит Николай Смирнов.
Он также отметил, что ситуация с тепловыми сетями хорошая в таких городах области, как Новоуральск, Нижний Тагил, Карпинск, Серов, Каменск-Уральский.