Некоторые тепловые сети Свердловской области изношены более чем на 100%

В нескольких муниципалитетах Свердловской области есть тепловые сети, изношенность которых составляет более 100%, например, в Верх-Нейвинске, -заявил на сегодняшней пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В Белоярке этот показатель составляет 85%, в Пелыме, Тавде и Байкаловском - 58-60%. Всего по области изношено около 20% теплосетей.

Изношенность более 100% означает, что она наступила несколько лет назад. Больше всего изношенных теплосетей в восточных и северных управленческих округах области, потому как многие дома были построены еще в 40-е годы говорит Николай Смирнов.