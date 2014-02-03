Компания Volvo начала испытания XC90 нового поколения

Увиденный фотошпионами автомобиль сильно закамуфлирован, однако ранее производитель намекнул на некоторые черты внешности модели тизерами. Кроме того, в начале января шведская компания привезла на Детройтский автосалон концептуальный кроссовер XC Coupe, обладавший рядом черт, которые достанутся товарному XC90.

Внедорожник станет первой серийной моделью «Вольво», построенной на модульной платформе SPA. Благодаря использованию нового шасси масса новинки снизится приблизительно на 150 килограммов по сравнению моделью текущего поколения (нынешний XC90 с 2,5-литровым бензиновым мотором весит 2043 килограмма).

Ожидается, что внедорожник будет предлагаться с четырехцилиндровыми моторами из семейства Drive-E. На данный момент наиболее производительным агрегатом этой линейки является 306-сильный двигатель с непосредственным впрыском топлива и двойным наддувом (турбина и механический нагнетатель). Кроме того, модель будет доступна с гибридной силовой установкой.