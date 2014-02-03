Сайты будут блокировать без решения суда за призывы к терроризму и митингам

Так, в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» была внесена соответствующая статья. Под нее попадают все ресурсы, особое внимание падает, кстати, на социальные сети. По слова Главы Роскомнадзора, именно на их площадках организовывались массовые беспорядки в России, в том числе прошлогодние события в Западном Бирюлево, на Манежной площади. Из зарубежных примеров — в Турции, в Великобритании, на Ближнем Востоке, в Греции, в Украине.

Такой инструмент цензуры получила Генпрокуратура. Так, генеральный прокурор РФ и его заместители теперь имеют право обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсу. Кроме того, сами операторы связи имеют техническую возможность блокировки плохого контента и даже всего сайта.

Кстати, последние два года для России стали весьма успешными в плане контроля над интернет-пространством. 1 сентября 2012 года, например, был принят закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», или закон о «черном списке сайтов».

Под особое внимание попадут незарегистрированные средства массовой информации, которые часто создаются для прямых призывов к действиям, и не попадают под официальное действие закона о СМИ. А вообще, экстремизма в электронных СМИ как массового явления в нашей стране не существует, говорит Глава Роскомнадзора.

Одним из первых примеров такой блокировки сайта стал «Живой Журнал». Как рассказали коллегам из издания gazeta.ru, на данном ресурсе был размещен блог с противоправной тематикой. Так, 1 февраля сайт был недоступен в течение некоторого времени. Как пояснили в Роскомнадзоре, ситуация была отработана таким образом, что многие даже не заметили отсутствие доступа. Администрация сайта быстро отреагировала на ситуацию и удалила контент. Сейчас ресурс находится во всеобщем доступе.

Механизм правоприменения четко прописан в законе: сначала блокировка, затем удаление информации и последующая разблокировка.