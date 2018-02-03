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Свердловская пенсионерка написала книгу о гибели студентов на перевале Дятлова (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская пенсионерка написала книгу о гибели студентов на перевале Дятлова (ФОТО)

3 февраля, 14:10Общество
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