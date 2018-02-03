Свердловская пенсионерка написала книгу о гибели студентов на перевале Дятлова (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга провела собственное расследование гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году. Пенсионерка долгое время проводила расчеты, сопоставляла различные факты и изучала историю, после чего написала книгу.

Свое произведение она назвала «Уральская Хиросима» и определила его жанр как документальный научно-популярный экономический детектив. В книге женщина утверждает, что один из участников экспедиции знал о готовящемся взрыве и, по задумке организаторов операции, должен был остаться в живых. Однако, говорится в книге, высоту взрыва организаторы не рассчитали, и все студенты погибли.

Автор книги считает общеизвестную историю о смерти студентов фальсификацией и сравнивает произошедший тогда ядерный взрыв с бомбардировкой Хиросимы. В книге собрано множество материалов о произошедшем, в том числе дневники погоды и данные об изучении почерка погибших студентов.

В книге автор приводит схему, где, как она утверждает, видно, что следы на снегу сделали военные. При этом женщина уверена, что трупы студентов сбрасывали с вертолета. Теперь пенсионерка намерена издать книгу, пишет E1.ru.