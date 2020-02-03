Почти 80% россиян сочли поправки в Конституцию важными

Об этом пишет rbc.ru. Респондентам предлагалось выразить отношение к представленным изменениям посредством четырех вариантов ответа: «скорее положительно», «скорее отрицательно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить». В опросе, состоявшемся двадцать четвертого января, приняли участие тысяча шестьсот человек.

Верхний предел одобрения получили социальные поправки в Конституцию: индексация пенсий, пособий и других выплат на регулярной основе. "Скорее положительно" это предложение оценили девяносто один процент опрошенных, один процент высказали отрицательную оценку. Предложение установить МРОТ не ниже прожиточного минимума положительно оценили девяносто процентов.

Наряду с этим достаточно большой процент положительных отзывов вызвало предложение о повышении ценза оседлости для кандидатов в президенты с десяти до двадцати пяти лет — восемьдесят семь процентов. "Скорее отрицательно" к этой инициативе отнеслись пять процентов. За наделение Конституционного Суда функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному закону высказались восемьдесят один процент. За запрет иностранного гражданства и вида на жительство для губернаторов, сенаторов, депутатов выступили 68% респондентов.

Помимо того, шестьдесят шесть процентов участвующих "скорее положительно" прокомментировали право президента назначать региональных руководителей силовых структур и прокуроров только по результатам совещания с Советом Федерации.

В поддержку поправок, которые устанавливают преобладание Конституции над международными договорами, выступили 63% участников, 62% — в пользу расширения полномочий Совета Федерации, 61% — в пользу предложения о передаче Госдуме права на утверждение председателя правительства, вице-премьеров и министров.

Вместе с тем 79% опрошенных сказали, что представленные изменения скорее важны, 16% — что скорее не важны. Затруднились ответить 5%.