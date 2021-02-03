Михаил Дегтярев проверил соблюдение экологических норм на терминале в Ванино

Михаил Дегтярев проверил соблюдение экологических норм на терминале в Ванино

Сегодня, 15:59ОбществоPhoto: wikimedia.org
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал соблюдение экологических требований на терминале «ВаниноТрансУголь». Накануне местные жители пожаловались в Сети на угольную пыль.

Как пишет vostokmedia.com, Дегтярев сказал, что экологические стандарты необходимо соблюдать даже в ущерб прибыли предприятия.

«Когда мы открывали этот терминал, мы договаривались, что соблюдаем меры экологической и промышленной безопасности в интересах людей», — напомнил глава региона.

По итогам проверки выяснилось, что нарушений со стороны терминала не было, все дело оказалось в присадке, которая блокирует пылеобразование. Из-за морозов она потеряла свои химические свойства, а позже ветер поднял пыль в воздух. При этом, как заявили специалисты, замеченное жителями пыление не вышло за границы санитарно-защитных зон и не навредило окружающей среде близлежащих населенных пунктов.

Замглавы предприятия по эксплуатации Евгений Григорьев сказал, что терминал уже остановил работу, пока погода не улучшится. Также «ВаниноТрансУголь» на два месяца сократит объемы производства в ущерб себе, чтобы избежать нарушения экологических норм. Отмечается, что власти запретили предприятию работать при скорости ветра более восьми метров в секунду.

«Будем тщательно контролировать эту ситуацию. Необходимо соблюдать баланс между работой терминала, на котором трудятся местные жители, и безопасностью окружающей среды», — заявил Дегтярев.

Также сообщается, что руководство терминала согласилось взять на себя повышенные экологические обязательства.

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