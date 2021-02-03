Михаил Дегтярев проверил соблюдение экологических норм на терминале в Ванино

По итогам проверки выяснилось, что нарушений со стороны терминала не было, все дело оказалось в присадке, которая блокирует пылеобразование. Из-за морозов она потеряла свои химические свойства, а позже ветер поднял пыль в воздух. При этом, как заявили специалисты, замеченное жителями пыление не вышло за границы санитарно-защитных зон и не навредило окружающей среде близлежащих населенных пунктов.