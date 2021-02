Названы любимые интернет-ресурсы жителей Свердловской области

Жители Свердловской области смотрят в два раза больше видео, чем челябинцы или пермяки. Также наиболее часто уральцы используют для выхода в интернет смартфоны на базе Android, а треть трафика тратят на социальные сети.

Соответствующие данные получили эксперты МегаФона, которые изучили статистику 2020 года. Отмечается, что для анализа рассматривалась обезличенная информация по объему передачи данных со смартфонов, работающих в сети оператора. Где смотрят Смотреть онлайн-видео уральцы предпочитают на Youtube и в Instagram. Для того, чтобы просмотреть ролик на этих ресурсах, используется каждый четвертый гигабайт трафика. К примеру, такого объема могло хватить, чтобы 270 миллионов раз посмотреть клип свердловчанки Клавы Кока «Покинула чат». Какие соцсети предпочитают Первый раз за все время в топ-5 соцсетей попал TikTok, заняв четвертое место. Однако лидером рейтинга оказался «ВКонтакте». Пользователи данного сервиса ежедневно делятся фотографиями, смотрят и загружают ролики, слушают музыку и подкасты. Второе место занял Instagram, третье — Одноклассники. Наиболее крупная в мире соцсеть Facebook не пользуется большой популярностью у жителей Свердловской области, а поэтому занимает лишь пятую строчку. Любимый мессенджер Абоненты МегаФона — жители Среднего Урала, по большей части общаются в WhatsApp. Трафик, проходящий через мессенджер, почти в 14 раз больше, чем на Viber. Какие смартфоны выбирают Каждый пятый житель Свердловской области для того, чтобы выйти в интернет, использует смартфон Samsung, каждый шестой — Huawei и лишь каждый восьмой — Apple. Однако свердловчане занимают второе место по числу «яблочных» телефонов в сети. Первое место у жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а третье — у тюменцев.

