На 2 февраля уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг максимума в 10 баллов. Такие данные предоставил сервис «CityAir».

В некоторых районах уровень загрязнения колеблется от 7 до 8 баллов, сообщает atas.info. Специалисты не рекомендуют проветривать помещение и выходить на улицу. Накануне жителей предупреждали об эффекте “черного неба” из-за критической концентрации загрязняющих веществ. Синоптики предполагают, что смог продержится до вечера 2 февраля.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter