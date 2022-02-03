Ученые предложили восстанавливать обоняние после ковида лазерным облучением

Как пишет 360tv.ru, обычно к пациентам, переболевшим коронавирусом, обоняние возвращается через несколько недель. Но в некоторых случаях человек месяцами не ощущает запахи.
Лазерное восстановление может принести пользу в том случае, если причиной нарушения чувствительности к запахам стало повреждение слизистой оболочки носа. Об этом написала газета “Известия”. Во всяком случае, в этом уверены ученые из Техасского университета США.
Но это не единственная причина, по которой COVID-19 может сопровождаться потерей обоняния. Например, это может произойти из-за дисфункции определенных частей в мозге.
В таких ситуациях, подчеркнули эксперты, следует применять и другие методики. Чтобы верно установить причину потери обоняния после перенесенного ковида, необходимо выполнить полное диагностическое исследование, в том числе, МРТ мозга, по мнению Татьяны Владимировой, заведующей кафедрой оториноларингологии имени академика РАН И. Б. Солдатова Самарского государственного медицинского университета.