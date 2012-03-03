10 марта в Екатеринбурге состоится митинг в поддержку МММ

Митинг пройдет на площади Советской армии, что рядом с мемориальным комплексом «Черный тюльпан». Мероприятие состоится с 14:00 до 16:00. Основным оратором будет заместитель управляющего системы Александр Колбасов.

Как говорится в сообщении МММ, все участники будут стоять с флажками с символикой пирамиды, тудут и большие флаги и транспаранты.

Ожидаются выступления музыкантов и творческих коллективов, всем будет предложен горячий чай и пирожки.