10 марта в Екатеринбурге состоится митинг в поддержку МММ
3 марта 2012, 10:00ОбществоВалерия Лошкарева
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Поклонники Сергея Мавроди получили официальное разрешение городских властей на то, чтобы провести свой митинг 10 марта. Заявлено 3500 человек.
Митинг пройдет на площади Советской армии, что рядом с мемориальным комплексом «Черный тюльпан». Мероприятие состоится с 14:00 до 16:00. Основным оратором будет заместитель управляющего системы Александр Колбасов.
Как говорится в сообщении МММ, все участники будут стоять с флажками с символикой пирамиды, тудут и большие флаги и транспаранты.
Ожидаются выступления музыкантов и творческих коллективов, всем будет предложен горячий чай и пирожки.
Напомним, что решение о митинге было принято командой Сергея Мавроди. Произошло это после нападок на рекламу проекта. Их инициировал министр Михаил Максимов и, как считаю ряд экспертов, так он хотел пропиариться с политическими целями.
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