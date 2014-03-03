Пенсионный фонд Нижнего Тагила напоминает про сервис «Личный кабинет плательщика»
С начала года к электронному сервису ПФР «Личный кабинет плательщика» подключились 420 работодателей и 230 индивидуальных предпринимателей Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.
Напомним, в конце января Пенсионный фонд запустил во всех субъектах РФ электронный «Личный кабинет». Он предназначен для всех категорий плательщиков: как работодателей (юридических и физических лиц), так и для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и т.д.
Данный программный комплекс позволяет:
Пенсионный фонд приглашает всех воспользоваться новым электронным сервисом. Для подключения необходимо пройти предварительную регистрацию. Для подачи заявки следует ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН, контактный e-mail и выбрать один из способов получения кода активации:
Также подключиться к сервису можно, обратившись в 103 кабинет Нижнетагильского Управления Пенсионного фонда по адресу: ул. Красноармейская, 7. Телефон для консультаций: 25-67-50.
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