Пенсионный фонд Нижнего Тагила напоминает про сервис «Личный кабинет плательщика»

Напомним, в конце января Пенсионный фонд запустил во всех субъектах РФ электронный «Личный кабинет». Он предназначен для всех категорий плательщиков: как работодателей (юридических и физических лиц), так и для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и т.д.

Данный программный комплекс позволяет:

Пенсионный фонд приглашает всех воспользоваться новым электронным сервисом. Для подключения необходимо пройти предварительную регистрацию. Для подачи заявки следует ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН, контактный e-mail и выбрать один из способов получения кода активации:

Также подключиться к сервису можно, обратившись в 103 кабинет Нижнетагильского Управления Пенсионного фонда по адресу: ул. Красноармейская, 7. Телефон для консультаций: 25-67-50.